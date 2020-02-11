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Çin Devlet Başkanından koronavirüs tedbiri; maske taktı, kimseyle tokalaşmadı
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, birkaç günlük aradan sonra ilk defa halkın karşısına çıktı. Pekin'deki kamu binalarını ziyaret eden Xi'nin ameliyat maskesi taktığı ve kimseyle el sıkışmadığı fark edildi
Çin Devlet Başkanından koronavirüs tedbiri; maske taktı, kimseyle tokalaşmadı
11 Şubat 2020 - BBC Türkçe
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, birkaç günlük aradan sonra ilk defa kamuoyu karşısına çıktı. Pekin'deki kamu binalarını gezen Xi'nin mavi ameliyat maskesi taktığı ve kimseyle el sıkışmadığı görüldü. Xi çevresindekilere Çin'in "özel bir dönemde olduğunu" söyledi.

Pekin'deki salgını önleme ve kontrol çalışmalarını denetleyen Xi'nin yetkililerden bilgi alırken ve ateşi ölçülürken çekilen maskeli fotoğrafları da paylaşıldı. Xi'nin halkla bir arada olduğu anlarda kimseyle el sıkışmaması da dikkat çekti.

Gezisinin ardından Çin devlet televizyonuna konuşan Xi, hükümetin koronavirüs nedeniyle işten çıkarmaların önüne geçmeyi hedeflediğini açıkladı.

Dün, koronavirüsün bugüne kadar en çok ölüme yol açtığı gün oldu. Bir günde 97 kişi ölürken salgının bulaşma hızı yavaşladı.

ABD basını, koronavirüs salgının başlangıçta önlenememesinin arkasında Xi Jinping'in otoriter yönetiminin ve Komünist Parti'nin tüm önemli meseleleri merkezi bir şekilde ele alan yapılanmasının olduğunu ve bu krizin hem Xi, hem de Komünist Parti için bir prestij kaybına yol açabileceğini yazmıştı.

Çin'de enflasyon da son sekiz yılın zirvesine çıktı.

Ekonomistler bunun nedenleri arasında tedarik ve dağıtım zincirlerinin salgından etkilenmesi ile insanların panikle gıda stoku yapmasının olduğunu belirtiyor.

Şirketler yeniden yapılandırma istiyor

Reuters aralarında Çin'in en büyük yemek servis şirketi Meituan Dianping ve akıllı telefon üreticisi Xiamoi'nin de bulunduğu 300'den fazla şirketin üretim ve dağıtım zincirlerindeki aksamaların gelirlerini etkilemesi nedeniyle kredilerini yapılandırmaya çalıştığını yazdı.

Ajans iki banka kaynağına dayandırdığı haberde yeniden yapılandırma istenen kredilerin miktarının 8,2 milyar dolar olduğunu aktardı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus si jinping cin xi jinping

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