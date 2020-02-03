Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 362

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel veriler paylaştı.
Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı" dedi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS