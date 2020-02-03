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Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 362
Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362’ye ulaştı" dedi
Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 362
03 Şubat 2020 - DHA
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Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili güncel veriler paylaştı.

Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı" dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cin

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