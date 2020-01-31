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Çin havayolu şirketi İstanbul'a uçuşları durdurdu
Çin  uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı alan Türk Hava Yolları (THY)'nın ardından, İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern de Mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu
Çin havayolu şirketi İstanbul'a uçuşları durdurdu
31 Ocak 2020 - DHA
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İSTANBUL- Türk Hava Yolları (THY)'nın ardından, İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern de Mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu. Diğer havayolu Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar ara verecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda Tayvan'ın başkenti Taipei ve  Hong Kong'tan gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması da devam edecek.  

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül 'koronavirüs' salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından Çin ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerine yönelik önemli kararlar alındı.  

İlk olarak THY'den yapılan açıklamada, "koronavirüs kaynaklı durumun ve son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından değerlendirilmesi" amacıyla 9 Şubat'a kadar olan Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian seferlerinin durdurulduğu duyurulmuştu

Ayrıca 30 Nisan'da Chengdu - İstanbul seferlerine başlayan Sichuan Havayolları'nın da haftada üç sefer karşılıklı olarak düzenlenen seferlerinin 15 Şubat'a kadar devam edeceği ve bu tarihten itibaren de 31 Mart'a kadar iptal edildiği belirtildi.

Hong Kong ve Taipei'de termal kamera uygulaması devam edecek

Öte yandan Çin seferlerinin durdurulmasına rağmen İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong ve Taipei'den den gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulamasının da devam edeceği öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:

cinli havayolu sirketi china southern pekin-istanbul

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