Çin, İran'a koronavirüs tespiti için 20 bin kit daha gönderdi

Çin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için İran'a gönderdiği 5 bin kite ilaveten, 20 bin tespit kiti daha gönderdi

28 Şubat 2020 - AA