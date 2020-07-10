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Çin: Kazakistan'daki zatürre salgını Covid-19'dan çok daha ölümcül
Çin'in Kazakistan Büyükelçiliği ülkede hızla yayılan zatürreye karşı Çinli vatandaşları uyardı.
Çin: Kazakistan'daki zatürre salgını Covid-19'dan çok daha ölümcül
10 Temmuz 2020 11:20 - Euronews
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Çin'in 'Twitter'ı olarak bilinen WeChat'ten yapılan paylaşımda kaynağı henüz belirlenemeyen zatürrenin haziran ayında Kazakistan'da Covid-19'dan iki kat daha fazla ölüme neden olduğunu belirtildi.

Paylaşımda hastalıktan dolayı yılın ilk yarısında Kazakistan'da bin 172 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin yarısından fazlasının ise haziran ayında gerçekleştiği ifade edildi.

Hayatını kaybedenler arasında Çinli vatandaşların da bulunduğuna dikkat çeken büyükelçilik, "Zatürreden ölenlerin sayısı Covid-19'dan çok daha yüksek" uyarısında bulundu.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın da hastalığı araştırdığını belirten Çin'in Kazakistan Büyükelçiliği, zatürrenin Covid-19 ile bağlantılı olup olmadığının ise henüz bilinmediğini açıkladı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı da haziranda zatürreye yakalananların sayısının Covid-19'a yakalananlardan 2-3 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Kazakistan'da şu ana kadar 264 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 51 bin 59'a ulaşmış durumda.

Anahtar Kelimeler:

zaturre covid-19 kazakistan cin wechat

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