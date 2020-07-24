Çin, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine 1 milyar dolarlık aşı kredisi verecek

Salgının ilk ortaya çıktığı yer olan Çin, aşı çalışmalarını sürdürürken bir yandan da dağıtımı için kolları sıvadı. Latin Amerikalı mevkidaşlarıyla video konferans aracılığıyla bir görüşme yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, aşıya erişim konusunda Latin Amerika ve Karayip ülkelerine 1 milyar dolar kredi vereceklerini söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çin Dışişleri Bakanı ülkesinde geliştirilen aşıya evrensel erişimin kamu yararı olacağını ve ülkesinin aşıya erişimi desteklemek için bölge uluslarına 1 milyar dolar kredi tahsis edeceğini söyledi” ifadeleri kullanıldı.

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Bu duyurunun ardından Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un Wang’e teşekkür ettiği aktarıldı. Obrador, “Çin'e, Çin hükümetine ve devlet başkanına (Şi Cinping) minnettarız” dedi.

Görüşmede ayrıca Arjantin, Barbados, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Panama, Peru, Uruguay ile Trinidad ve Tobago’dan temsilciler de hazır bulundu.

Liderler arasındaki görüşmeden önce basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, “Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında okyanuslar olsa da bu ortak düşmana birlikte karşı durdu ve tüm insanlarımızın yararına pratik ve etkili bir işbirliği yürüttü” demişti.

Latin Amerika, mayıs ayında artan vakalarla birlikte salgının merkezi haline gelmişti. Geçen hafta derlenen verilere göre Latin Amerika ve Karayip ülkelerindeki salgın kaynaklı can kaybı komşuları ABD ve Kanada’yı geride bıraktı.

Çinli Sinovac şirketi, ABD’nin ardından en fazla vakanın kaydedildiği ikinci ülke olan Brezilya’da, geliştirdiği aşının Faz 3 testlerine başlamıştı.