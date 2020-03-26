Çin malı 15 dakikalık korona kitlerinde büyük hata!

Dünya çapında 478 binden fazla insanı hasta eden ve 21 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 kabusu devam ederken, İspanyol basınından bomba bir iddia geldi…

Salgından en çok etkilenen ikinci Avrupa ülkesi olan İspanya’nın çok okunan gazetelerinden El Pais, 15 dakikada hastalığı tespit eden hızlı tanı kitinin tam randımanlı çalışmadığını yazdı.

İspanyol hükümetinin satın aldığı 15 dakikalık hızlı tanı kitinin hassasiyetinin yüzde 80’i geçmesi gerekirken, Çin markası Bioeasy’nin ürettiği test kitinde bu oranın yüzde 30 seviyelerinde olduğunu yazan El Pais muhabirleri Elena Sevillano ve Ana Alfageme, “Hükümet Çin’den alınan hızlı test kitinin denemesine başladı fakat ortaya çıkan sonuç pek tatmin edici değil. Bazı büyük hastanelerdeki laboratuvarlarda devam eden ilk sonuçlar cesaret kırıcıydı. Bu kitler, pozitif vakaları beklendiği gibi tanımıyor” yazdı.

Testlere katılan bir kaynağın açıklamalarına dayandırılan iddianın merkezinde ise Shenzhen’de kurulan Çinli Bioeasy şirketi yer alıyor. İsmini açıklamayan kaynaklar, normalde yüzde 80’den fazla hassasiyeti olması gereken test kitinin hassasiyetinin yüzde 30 olduğunu söyledi.

Çin yapımı test kitini inceleyen bir mikrobiyolog, “Bu değerler ışığında bu testleri kullanmanın bir anlamı yok” dedi. İspanyol basınına konuşan kaynak, hali hazırda kullanılan PCR isimli testin kullanılmasına yönelik bir rapor hazırlandığını söyledi. Bu raporun İspanya Sağlık Bakanlığı altında çalışan 3. Carlos Sağlık Enstitüsü’ne gönderildiği belirtildi.

İSPANYA SAĞLIK BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

El Pais’ye konuşan İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, test kitinin düşük sonuç vermesinden dolayı harekete geçtiklerini söyledi. Bir yetkili, “Enstitü, resmi teknik belgelerdeki hassasiyet seviyesini karşılamadığını tespit etti” dedi.