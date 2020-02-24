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Çin Rusya Büyükelçisi: Aşıyı bulduk!
Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, koronavirüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu
Çin Rusya Büyükelçisi: Aşıyı bulduk!
24 Şubat 2020 - İHA
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KİEV  - Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor. İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya’ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

İlk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti. Virüs, son olarak İran ve Irak’ta görüldü.

 

Anahtar Kelimeler:

zhang hanhui koronavirus rusya asi

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