Çin, üçüncü çocuğa izin vermeye hazırlanıyor

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping’in yönettiği toplantıda 14. Beş Yıllık Plan’ın uygulanacağı dönemde (2021-2025) nüfusun yaşlanmasının önüne geçmek için alınacak tedbirler hakkında görüşmeler yapıldı.

Toplantıda üçüncü çocuk politikası ve söz konusu politikayı destekleyici tedbirlerin; nüfus yapısının iyileştirilmesine, nüfusun yaşlanma hızının düşürülmesine ve insan kaynakları avantajlarının korunmasına yardımcı olacağına dikkat çekildi.

Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Çin’de mayıs ayında açıklanan 2020 nüfus sayımının sonuçlarına göre ülkenin nüfusu 1 milyar 410 milyon olarak açıklandı. Nüfustaki büyüme oranı yüzde 5,4 ile 1960 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Ning Jizhe, Çin’in doğurganlık politikasındaki değişiklik olumlu sonuçlar elde ettiğini ancak yaşlanan nüfusun uzun vadede nüfusun dengeli bir şekilde artmasının üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söylemişti. Nüfusun dağılımında 15-59 yaş arası bireylerin sayısı yüzde 7 azalma gösterirken, 60 yaş üstü nüfus yüzde 5'ten fazla artmıştı.



Çin Uluslararası Radyosu