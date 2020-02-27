Çin, ülkenin birçok bölgesinde salgın tedbir seviyesini düşürüyor

Çin’in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ve Qinghai eyaletinin yanı sıra kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, koronavirüs salgınına karşı acil yanıtlarını düşürdü. Xinjiang ve Jilin, yerel acil durum müdahalelerini 1. seviyeden 2. seviyeye düşürdüler. Acil durum yanıtı, yeni vakaların tespit edilmediği Qinghai’da da çarşamba günü 1. seviyeden 3. seviyeye döndü.



21 Şubat’tan bu yana da Gansu, Liaoning, Guizhou, Yunnan, Guangxi, Shanxi, Shandong, Jiangxi ve Sichuan gibi eyalet düzeyindeki bölgeler acil müdahale seviyelerini düşürdü. Ulusal Sağlık Komisyonu’na göre, Çin’in salgının merkez üssü olan Hubei eyaleti dışında her gün teyit edilen COVID-19 vakaları salı günü düştü.



Çin anakarasındaki tüm il düzeyindeki bölgeler, ocak ayı sonlarında yeni koronavirüse üst düzey acil durum müdahalelerini etkinleştirerek toplu etkinlikleri iptal etmiş, doğal cazibe merkezlerini kapatmış ve uzun yol otobüsleri askıya almıştı.



Çin Uluslararası Radyosu