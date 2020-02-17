Çin, yeni koronavirüs tedavisini iyileşen hastaların plazmasıyla yapıyor

MEDİMAGAİN- Yeni koronavirüsünün tedavisine dönük çalışmalar sürerken, Çin’de yeni bir yöntem kullanılmaya başlandı. Bu yönteme göre doktorlar, yeni koronavirüsüne yakalanmış ve tedavi olarak iyileşmiş kişilerden aldığı plazmaları durumu ağır hastalara veriyor. Bugüne kadar çoğu doktor ve hemşire olan 20 gönüllü donör olarak plazma verdi ve bu plazmalar 12 hastaya uygulandı.

Çin Uluslararası Radyosu'ndan yapılan açıklamaya göre doktorlar, ağır durumda olan 12 hastaya plazma tedavisi uygulandığını hastaların plazmayı aldıktan yaklaşık 12 ila 24 saat sonra iyiye giden klinik semptomlar gösterdiğini söyledi. Wuhan’da doğrulanmış vakaları kabul eden Jinyintan Hastanesi’nin başkanı Zhang Dingyu, ilk etapta COVID-19 ile enfekte olan ve tedavi edilen hastaların plazmalarını kullandıklarını ve bugüne kadar alınan sonuçların umut verici olduğunu açıkladı.

Donörlerden biri olan ve sadece soyadını paylaşan Liu, “Hastaneden taburcu edilmeden önce, hemşirelerden plazma bağışlayabildiğimi öğrendim ve hemen gönüllü oldum. Bunun çok yararlı olacağını düşünüyorum, gönüllü olmak vatandaş olarak bizim borcumuz” yorumunu yaptı.