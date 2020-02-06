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Çin'de 10 gün aralıksız çalışan 27 yaşındaki doktor hayatını kaybetti
Çinli bir doktor, üst üste 10 gün boyunca koronavirüsle ilgili çalıştıktan sonra ani bir kalp durmasından öldü .
Çin'de 10 gün aralıksız çalışan 27 yaşındaki doktor hayatını kaybetti
06 Şubat 2020 -
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MEDİMAGAZİN-Çin devlet medyasının haberine göre, Hunan eyaletindeki 27 yaşındaki bir doktor koronavirüs salgını üzerinde 10 gün aralıksız dinlenmeden çalıştıktan sonra öldü.

Yerel otoriteye göre Song Yingjie, 27 yaşındaki Hunan Eyaletindeki yerel bir klinikte, Hubei salgınının merkez üssünü sınırlandıran bir ekip lideriydi.

Yetkililer, bir otoyoldaki sürücülere ve yolculara sıcaklık kontrolleri yapmaktan sorumlu olduğunu ve 25 Ocak'tan bu yana kesintisiz çalıştığını söyledi.

Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve en az 493 kişiyi öldüren salgının üstesinden gelmek için ülke çapında doktorların gece gündüz kahraman olarak çalışıyor.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus

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