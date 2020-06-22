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Çin'de 18, Güney Kore'de 17 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 18, Güney Kore'de 17 yeni vaka tespit edildi.
Çin'de 18, Güney Kore'de 17 yeni Kovid-19 vakası saptandı
22 Haziran 2020 11:35 - AA
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 18 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 9'unun başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylece Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 236'ya yükseldi.

Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam Kovid-19 vaka sayısının 83 bin 396 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse rastlanan 78 bin 413 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

Test kapasitesi artırıldı
Çin basını, Pekin'de, artan vakalar üzerine günlük nükleik asit test kapasitesinin 100 binden 230 binin üzerine çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Başkentte salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilirken, yapılması planlanan spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler tedbir amaçlı geçici süreyle durdurulmuştu.

Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişilerle evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az 2 sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.

Pazarı kapatıp tüm çalışanlara test yapılması talimatı veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 438'e yükseldi
Güney Kore'de günlük kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez 20'nin altına düştü.

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezine göre, ülkede son 24 saatte 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakalardan 7'si başkent Seul ve çevresinde görüldü.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 12 bin 438'e ulaştığı belirtilirken, ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle 280 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 881 kişi iyileşirken, tedavisi süren 1277 aktif vaka bulunuyor.

Son zamanlarda Kovid-19 çoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerin yanı sıra bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar ve pazarlamacılarda tespit edilmişti.

Ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Kovid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

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