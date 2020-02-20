Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında Kovid-19 görüldü
Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi
Çin’de 29 yabancı ülke vatandaşında Kovid-19 görüldü
20 Şubat 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

PEKİN - China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ding Şiangyang, 10’u ülkenin Kovid-19 salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, 29 yabancıda koronavirüs saptandığını açıkladı.

Bu kişilerden 2’sinin yaşamını yitirdiğini, 9’unun karantina altına alındığını belirten Ding, 18’nin ise iyileşerek taburcu edildiğini söyledi.

Ding, Çin hükümetinin yabancı ülke vatandaşlarının güvenliğine ve hayatlarına büyük önem verdiğine dikkati çekerek, "Yeni koronavirüs bulaşan tüm yabancılar, zamanında ve etkili şekilde tedavi ediliyor." ifadelerini kullandı. Ding, söz konusu kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğuna ilişkin bilgi vermedi. 

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 120’ye, kesinleşen Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 864’ünün durumu ciddi, 74 bin 576’ya yükseldiği bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 koronavirus cin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.