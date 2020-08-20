Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çin'de 7, Güney Kore'de 288 yeni COVID-19 vakasına rastlandı
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 7, Güney Kore'de 288 yeni vaka tespit edildi.Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 7 COVID-19 vakası saptandı.
Çin'de 7, Güney Kore'de 288 yeni COVID-19 vakasına rastlandı
20 Ağustos 2020 09:23 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 895’e çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 79 bin 745 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 24'ünün durumu ağır olmak üzere, 516 olarak açıklandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 288 COVID-19 vakası saptandı.

Yurt içi kaynaklı 276 yeni vakadan 135'i başkent Seul'de tespit edildi.

COVID-19 salgınında toplam vaka sayısının 16 bin 346'ya yükseldiği ülkede şimdiye kadar virüsün tespit edildiği 14 bin 63 kişi iyileşti.

Güney Kore'de, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 307'ye çıktı.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 guney kore cin can kaybi vaka sayisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.