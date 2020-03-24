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Çin'de bir kişi bu kez Hanta virüsünden öldü
Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa süre içinde dünyayı kasıp kavuran korona virüsü can almaya devam ederken, Çin'den dehşet verici bir haber geldi. Global Times gazetesi, Yunnan eyaletinde yaşayan bir kişinin işe giderken otobüste hanta virüsü (hantavirüs) sonucu hayatını kaybettiğini yazdı.
Çin'de bir kişi bu kez Hanta virüsünden öldü
24 Mart 2020 14:40 -
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Korona virüsü şimdiye dek küresel ölçekte 17 bini aşkın kişinin ölümüne yol açarken, birçok hastalık çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor. Hindistan ve başkaca ülkelerde domuz gribi ve kuş gribi vakaları bildirilirken, Çinli bir adama hanta virüsü teşhisi koyuldu.

Çin'in Global Times gazetesi, adını açıklamadığı Yunnanlı adamın Shandong eyaletinde işe giderken otobüste hayatını kaybettiğini yazdı. Otobüste bulunan diğer 32 kişide de hanta virüsü tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; hanta virüsleri genellikle kemirgenler tarafından yayılan bir virüs ailesinden. Hanta virüsleri insanlarda hantavirus pulmoner sendromu (HPS) ve renal sendromla beraber hemorajik ateş (HFRS) gibi hastalıklara yol açabiliyor.

Hastalık hava yoluyla bulaşmıyor ve insanlara yalnızca kemirgenlerin dışkıları ve salyaları ile temas etmeleri halinde, nadiren ise enfekte bir taşıyıcının ısırmasıyla geçiyor.

Anahtar Kelimeler:

hanta virusu korona virusu cin

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