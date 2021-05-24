Çin’de bugüne kadar 500 milyon doz aşı uygulandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, düzenlenen basın toplantısında, ülkede şu ana dek 510 milyon 858 bin doz COVID-19 aşısı uygulandığı bilgisini verdi. Açıklamada, Çin’de şu an günde 20 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapılabildiği belirtildi.

Öte yandan Çin, küresel salgınla mücadele işbirliğinin güçlendirilmesi için beş maddelik bir öneri paketi açıkladı. Gelişmekte olan ülkelere yardımcı olunmasını isteyen Çin, acil aşı ihtiyacı bulunan 80’den fazla gelişmekte olan ülkeye aşı yardımı sağladı, 43 ülkeye aşı ihraç etti. Şu ana kadar yabancı ülkelere tedarik edilen aşılar 300 milyon dozu buldu. Çin, ayrıca önümüzdeki 3 yıl içinde dünyaya 3 milyar dolar tutarında mali yardım sağlayacak ve daha çok aşı gönderecek.