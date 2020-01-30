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Çin'de corona virüs enfekte olanların evleri mühürlendi mi?
Çin'den yayılan corona virüsü nedeniyle Wuhan'da ve diğer bölgelerde kent sakinlerinin evlerinin mühürlendiği iddia edildi
Çin'de corona virüs enfekte olanların evleri mühürlendi mi?
30 Ocak 2020 - İHA
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WUHAN - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu an kadar 170 kişinin ölümüne neden olan corona virüs salgını ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

Virüsün yayıldığı Wuhan kentinde ve diğer kentlerde corona virüsü bulaşan vatandaşların evlerinin mühürlendiği, dışarı çıkmamaları için zorla bu şekilde evde tutuldukları öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü. Başka bir görüntüde ise bir evin kapısına, "Bu hane Wuhan'dan geldi, temas etmeyin" yazılı afişlerin asıldığı belirtildi.
 

 

Anahtar Kelimeler:

wuhan corona virus muhurlendi bu hane wuhandan geldi temas etmeyin

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