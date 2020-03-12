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Çin'de koronavirüs karantinasında kalan çiftlerde boşanma başvuruları ve aile içi şiddet arttı
Çin'de koronavirüsten dolayı ilan edilen karantina uygulamasının sona erdiği Xi'an kentinde rekor düzeyde boşanma talebi yapıldı.
Çin'de koronavirüs karantinasında kalan çiftlerde boşanma başvuruları ve aile içi şiddet arttı
12 Mart 2020 - Euronews
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ÇİN - Çin medyasında yer alan haberlere göre, Shaanxi eyaletinin başkentinde resmi daireler 1 Mart'ta açıldıktan sonra yoğun bir boşanma dosyasıyla karşı karşıya kaldı.

Çiftlerin boşanma talebiyle yaptığı başvurulardan dolayı ilgili kurumların randevu sisteminin 18 Mart'a kadar dolduğu kaydedildi.

Uzmanlar, boşanma talebinde görülen ani artışı iki gerekçeyle açıklıyor: Yaklaşık iki ay boyunca karantina altında yaşayan çiftler arasında şiddetli geçimsizliğin baş gösterdiği belirtiliyor. Resmi rakamlara göre koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü Hubei eyaletinde Şubat 2020'de rapor edilen aile içi şiddet, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 300 artış gösterdi.

Diğer yandan, salgın öncesi boşanmayı planlayan ancak karantinadan dolayı bunu gerçekleştiremeyen çiftlerin de karantina sonrası başvuru yaptığına dikkat çekiliyor.

Yetkililer ayrıca, karantina etkisiyle boşanma kararı alan bazı genç çiftlerin, talepleri onaylandıktan sonra yeniden evlenmek istediklerini vurguluyor.

Anahtar Kelimeler:

cin koronavirus bosanma

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