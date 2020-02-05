Çin’de koronavirüs ölüm oranı geriledi: Yüzde 2.1

MEDİMAGAZİN- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Jiao Yahui yaptığı açıklamada “Çin’de yaşanan 425 ölüm vakasının 414’ü hastalığın ortaya çıktığı Hubei Eyaleti’nde görüldü. Hayatını kaybeden 313 kişi ise eyaletin başkenti Wuhan’daydı. Dolayısıyla Hubei dışındaki bölgelerde ölüm oranı yüzde 0.6” dedi.

Jiao, hayatını kaybedenlerin üçte ikisinin erkek, yüzde 80’inin 60 yaş üstü olduğunu belirterek “Hayatını kaybedenlerin yüzde 75’inde ise kalp, diyabet ya da tümör gibi kronik hastalıklar vardı. Dolayısıyla yaşlı ve eski bir hastalığı olan kişiler yüksek risk altında” yorumunu yaptı.

Ölüm oranında gerileme görüldü

Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Jiao Yahui pazartesi gününe kadar Çin anakarasında teyit edilen yeni koronavirüs vaka sayısının 20 bin 438’e ulaştığını ve 425 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Jiao, “Çin, şüpheli vakaları hastanelere kabul etme, hayatta kalmalarını sağlamak ve ölüm oranlarını azaltmak için her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.

Çin sağlık otoriteleri ise, Çin anakarasında yeni koronavirüsünün neden olduğu ölüm oranının yüzde 2.1’e düştüğünü açıkladı. Ölümlerin çoğunun hastalığın ilk çıkış yeri olan Hubei Eyaleti’nde yaşandığını belirten yetkililer, “Bu eyalette ölüm oranı yüzde 3,1 iken, Hubei dışındaki tüm bölgelerde sadece yüzde 0,16” açıklamasını yaptı.

Jiao, Hubei Eyaleti’ndeki 414 ölüm vakasının 313’ünün başkent Wuhan’da gerçekleştiğini belirterek bu oranın, ülke çapındaki vakalarını yüzde 74’ünü oluşturduğunu söyledi.