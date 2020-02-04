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Çin'de koronavirüsü için yapılan hastaneye nakiller devam ediyor
Koronavirüsü salgını ile mücadele eden Çin’de, hastaların 10 günde inşa edilen bin yataklı Huoshenshan Hastanesine nakilleri devam ediyor
Çin'de koronavirüsü için yapılan hastaneye nakiller devam ediyor
04 Şubat 2020 - İHA
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PEKİN -Çin’in Wuhan kentinde görülmeye başlanan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 427’ye yükseldi. Ölü ve vaka sayısının her gün artması nedeniyle Çin’de 24 Ocak’ta inşasına başlanan ve dün ilk hasta nakillerinin gerçekleştirildiği Huoshenshan Hastanesine, bugün de geniş güvenlik önlemleri altında hasta nakilleri devam ediyor.

Öte yandan bin yataklı hastaneye bin 400 doktor, hemşire ve tıbbi personel gönderilirken, görevlendirilen sağlık ekiplerinin çocuğunun SARS salgınında da görev yaptıkları öğrenilmişti.
İnşasında 7 bin işçinin çalıştığı iki katlı 600 bin metrekarelik Huoshenshan Hastanesinin yarısı izolasyon koğuşu olarak belirlendi. Binada 30 yoğun bakım ünitesi de bulunuyor.

 

Anahtar Kelimeler:

cin wuhan huoshenshan hastanesi

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