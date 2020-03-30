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Çin'de koronavirüsün ilk görüldüğü vahşi hayvan pazarları yeniden açıldı
Dünya'da yaklaşık 34 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan, ülke ekonomilerini resesyonuna götüren yeni tip koronavirüs Covid-19 salgının ilk ortaya çıktığı 'vahşi hayvan pazarları' Çin'de yeniden kurulmaya başladı.
Çin'de koronavirüsün ilk görüldüğü vahşi hayvan pazarları yeniden açıldı
30 Mart 2020 17:18 - Euronews
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Pekin hükümetinin yasaklamasına rağmen Çin'in bazı bölgelerinde vahşi hayvan satışlarının yapıldığı görüldü. Daily Mail’in haberine göre Çin’de satışı yapılan vahşi hayvanlardan biri de yeni tip koronavirüsün çıkış kaynağı olduğu düşünülen yarasalar.

Çin’in Covid-19 salgınını tamamen kontrol altına aldığını açıklamasının ardından, sokağa çıkma yasaklarına son verilmesiyle kentlerdeki hayat yeniden eskisi gibi işlemeye başladı.

Ülkenin güneyindeki Dongguan kentinde bulunan Daily Mail muhabiri, pazarlardaki hayvan satışlarının eskisi gibi tekrar faaliyete geçtiğini, fakat yetkililerin artık tezgahların görüntülerinin çekilmesine izin vermediğini ifade etti.

Çin'in güneybatısındaki Guilin kentindeki bir başka muhabir de, yarasaların, yılanların, örümceklerin ve akreplerin hastalıklara şifa niyetiyle satıldığı bir mağazanın reklam pankartının fotoğrafını çekti.

Vahşi hayvanlar virüs deposu
Vahşi hayvan tüketen ve ticaretini yapan sağlıksız ve kötü düzenlenmiş bu pazarlar Çin’de bu tür salgınlar için ideal bir ortam oluşturarak yeni virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Tezgahlarda yarasa, tilki, timsah, yılan, sıçan, dağ sıçanı, kunduz, porsuk gibi toplamda onlarca farklı et çeşidi mevcut.

Koronavirüs insana pangolinden geçti
Çinli bilim insanları tarafından hazırlanan bir rapora göre koronavirüs insanlara yılan veya yarasalardan değil bir çeşit karıncayiyen pullu pangolinlerden geçmiş olabilir.

Virüsün kendisi ilk olarak yılan veya yarasa gibi başka bir vahşi hayvanda baş göstermiş olsa da insana bulaşmasını sağlayan mutasyonu pangolinlerde geçirdiği düşünülüyor.

Dünyadaki tek pullu memeliler olan pangolinler Asya'da yiyecek ve ilaç üretimi için öldürülüyor ve çoğu zaman yasa dışı şekilde ticareti yapılıyor.
 

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus yarasa vahsi hayvan satisi

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