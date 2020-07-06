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Çin'de Kovid-19 bitmeden yeni bir kabus başladı! 'Bubonik veba' 24 saat içinde öldürüyor
Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin'de şimdi de 'bubonik veba' paniği yaşanıyor. Yetkililer tespit edilen vaka sonrası salgın riski bulunduğunu açıklayarak üçüncü seviye alarm durumuna geçti.
Çin'de Kovid-19 bitmeden yeni bir kabus başladı! 'Bubonik veba' 24 saat içinde öldürüyor
06 Temmuz 2020 14:49 - Sözcü
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Resmi kayıtlara göre Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers’ın verilerine göre salgın başından bu yana 11.5 milyon insana virüs bulaştı, 536 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Dünya corona virüsünden yakasını kurtaramamışken, Çin’den endişe verici yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bulunan Bayannur’da ‘bubonik veba’ paniği yaşanıyor. Hastanede tedavi gören bir kişide bubonik veba tespit edilmesi üzerine şehir genelinde üçüncü seviye alarm verildi.

‘ACİLEN HABER VERİN’

Yetkililer yıl sonuna kadar sürecek alarm durumuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “Şu anda insanlar arasında bubonik veba salgını yayılma riski bulunuyor. Vatandaşlar kendilerini koruma önlemlerini geliştirmeli, olumsuz sağlık durumlarını acilen bildirmelidir” ifadelerini kullandı.

AV YASAĞI GETİRİLDİ

Uyarılar devam ettiği sürece hastalığı taşıma ihtimali bulunan hayvanların avlanması ve yenmesi yasaklandı.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bubonik veba, pireler ve vahşi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Zamanında ve etkili bir tedavi uygulanmazsa 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor.

AĞRILI ŞİŞLİK VE AKINTI

Hastalık belirtilerinde, bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.

Anahtar Kelimeler:

cin bubonik veba yaka virus veba

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