Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 44’e yükseldi
Ülkede son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi, 143 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 44’e yükseldi
06 Mart 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

PEKİN - Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi, 143 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Bununla birlikte ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 44’e, toplam Kovid-19 bulaşan kişilerin sayısı 5 bin 737’sinin durumu ciddi olmak üzere 80 bin 552’ye yükseldi.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 482’ye, müşahade altına alınanların sayısı 29 bin 896’ya gerilerken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 53 bin 726’ya ulaştı. 

Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı veya Çin vatandaşı kişilerde saptanan Kovid-19 vakası ise 36 olarak açıklandı. 

Kovid-19 mutasyona uğruyor

Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürütmüş, "National Science Review" dergisinde yayımlanan çalışmada alınan Kovid-19 örneklerin 101'inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildiği kaydedillmişti.

Farklı özellikler gösteren Kovid-19 mutasyonlarının biri "S-cov" ve diğeri "L-cov" olarak tanımlanırken, S-cov'un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtilmişti.

Vuhan’dan Virüs Bilimi Uzmanı Yang Cangçiu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19’un söz konusu mutasyonlarının çevre şartları veya virüsün bulaştığı kişiden dolayı ortaya çıktığının muhtemel olduğunu, bunun da virüsün birden fazla kaynağının bulunduğu anlamına geldiğini söyledi.

Çin’in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, geçen hafta Kovid-19’un ilk Çin’de ortaya çıkmasının, "virüsün kaynağının Çin olduğu" anlamına gelmeyeceğini belirtmiş, virüsün kaynağına yönelik araştırmaların da yapıldığını vurgulamıştı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ulusalsaglikkomisyonu kovid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.