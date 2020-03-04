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Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bine dayandı
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2 bin 983’e yükseldi
Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bine dayandı
04 Mart 2020 - AA
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PEKİN  - Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. 

Söz konusu can kayıplarının 37’si Hubey eyaletinde 1'i ise İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde oldu.

Ülkedeki toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong’dan olmak üzere 2 bin 983’e çıktı, tespit edilen vaka sayısı ise 80 bin 270’e ulaştı. 

Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520’ye, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432’ye gerilerken, Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856’ya yükseldi.

 

Anahtar Kelimeler:

ulusalsaglikkomisyonu kovid-19

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