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Çin'de Kovid-19'u duyurduktan sonra ölen doktor Li'nin çocuğu dünyaya geldi
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li Vınliang'ın eşi doğum yaptı.
Çin'de Kovid-19'u duyurduktan sonra ölen doktor Li'nin çocuğu dünyaya geldi
12 Haziran 2020 18:21 - AA
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Çin basınındaki haberlere göre Li’nin eşi Fu Şüecie, yaptığı doğumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bir erkek çocuğu dünyaya getiren Fu, paylaşımında “Kocam, cennetten görebiliyor musun? Senin bana verdiğin en son hediye bugün dünyaya geldi. Kesinlikle onları seveceğim ve onlara iyi bakacağım.” ifadelerini kullandı.

Yeni doğan oğlu dışında bir çocuğu daha bulunan Fu’nun paylaşımı kısa süre sonra çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

Koronavirüsü o duyurmuştu, Li Venliang: Ölümü tepkilere neden oldu

Lİ, KOVİD-19 NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Vınliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

Bölgedeki yetkililer, halkın tepkisi sonrasında Li’den özür dilemiş ve Çin hükümeti doktoru kahraman ilan etmişti.

Anahtar Kelimeler:

kovid li vinliang erkek cocuk dunyaya geldi fu suecie

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