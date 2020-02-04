Çin'de maske fiyatları tavan yaptı: 150 dolar

Çin-Koronavirüsün Çin’de hızla yayılmasıyla maske üreticileri, talebi karşılamakta zorlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, maske satışının yapıldığı eczane ve mağazalarda uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Singapur merkezli haber sitesi Strait Times’ın haberine göre, Çin'de 2019 Kasım ayında 20’li paket olarak 178 Yuan’a (25 dolar) satılan maskeler, şu anda 950-1,100 (150 dolar) bandına çıktı.

Çin'de birçok sosyal medya kullanıcısı da eczaneler önündeki uzun kuyrukların görüntülerini paylaşarak, maske fiyatlarının aşırı yükseldiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar yüzlerce insanın öldüğü böyle bir salgında bunun 'ticari bir fırsata' dönüştürülmesinin yanlış olduğunu; buna bir an evvel çözüm beklediklerini belirtti.