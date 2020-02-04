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Çin'de maske fiyatları tavan yaptı: 150 dolar
Çin’in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülke çapında maskelere talep arttı. Talebin artmasıyla eczane ve maske satışı yapılan bölgelerde uzun kuyruklar oluşurken, maskelerin satış fiyatı da artış gösterdi
Çin'de maske fiyatları tavan yaptı: 150 dolar
04 Şubat 2020 - DHA
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Çin-Koronavirüsün Çin’de hızla yayılmasıyla maske üreticileri, talebi karşılamakta zorlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, maske satışının yapıldığı eczane ve mağazalarda uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Singapur merkezli haber sitesi Strait Times’ın haberine göre, Çin'de 2019 Kasım ayında 20’li paket olarak 178 Yuan’a (25 dolar) satılan maskeler, şu anda 950-1,100 (150 dolar) bandına çıktı.

Herkes onun peşinde ama 'maske' takmak virüsten korur mu?

Çin'de birçok sosyal medya kullanıcısı da eczaneler önündeki uzun kuyrukların görüntülerini paylaşarak, maske fiyatlarının aşırı yükseldiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar yüzlerce insanın öldüğü böyle bir salgında bunun 'ticari bir fırsata' dönüştürülmesinin yanlış olduğunu; buna bir an evvel çözüm beklediklerini belirtti.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus cin maske

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