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Çin'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü
Çin'de son 24 saatte 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.
Çin'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü
13 Mayıs 2020 11:07 - AA
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kuzeydoğudaki Jilin eyaletinde 6, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da ise 1 vaka görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 104 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Dün, salgının ilk çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ise son günlerde vaka sayısında artış görülmesi nedeniyle kentte yaşayan 11 milyon kişiye test yapılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 926'ya yükselirken, salgın sebebiyle 4 bin 633 kişi yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:

cin vaka koronavirus

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