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Çin'de son 24 saatte yeni vaka görülmedi
Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yeni vaka ve ölüm görülmezken, Güney Kore'de 58 yeni vaka tespit edildi.
Çin'de son 24 saatte yeni vaka görülmedi
29 Mayıs 2020 13:36 - AA
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede, ana karaya bağlı 31 eyalette yeni Kovid-19 vakası ve ölüm görülmediği bildirildi. 

Kovid-19 hastası 70 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, virüs taşıdığı şüphesiyle 414 kişinin de gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

Güney Kore'de 58 yeni vaka
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) ülkede son 24 saatte 58 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Yeni vakaların hepsi başkent Seul ve çevresindeki kentsel alanlarda tespit edildi.

Başbakan Chung Sye-kyun yaptığı açıklamada özellikle online alışveriş şirketlerinin depolarında çalışma koşullarının denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, "Coupang" adlı bir yerel e-ticaret şirketine ait antrepoda çalışanlar arasında çok sayıda vaka görüldüğünü açıklamıştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya çapında vaka sayısı 5 milyon 823 bine yaklaşırken 358 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Çin'de bugüne dek 82 bin 995 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Güney Kore'de 11 bin 344 vaka görülürken, 269 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 cin guney kore

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