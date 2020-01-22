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Çin’de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi
Çin’in Hubei bölgesinde ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Öte yandan 440 kişinin virüs taşıdığı tespit edildi
Çin’de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi
22 Ocak 2020 - DHA
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Çin- Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükseldi. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısının 440’a ulaştığı belirtildi. Çin medyası, virüsün ortaya çıkardığı belirtilerin Tayvan ve ABD’de de görüldüğünü duyurdu.

'Çinli turistler giremez'

Japonya’nın Hakone kasabasında mağaza sahibinin kapıya astığı, 'Çinli turistler giremez' yazısı, sosyal medyada tepki çekti. South China Morning Post’taki habere göre mağaza sahibi, "Kendimi korumak istiyorum. Çinli turistlerin dükkanıma girmesini istemiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:

cin wuhan virus corona virus

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