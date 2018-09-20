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Çin'de yapılan araştırma gebelikte alınan kiloların çocuk sağlığını olumsuz etkilediğini saptadı
Hong Kong Çin Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda, hamilelikte alınan kiloların çocuklar üzerindeki etkileri incelendi
Çin'de yapılan araştırma gebelikte alınan kiloların çocuk sağlığını olumsuz etkilediğini saptadı
20 Eylül 2018 - AA
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Hamilelik sırasında önerilenin altında ya da üstünde kilo almanın, ileride çocukların sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurabildiği belirlendi.

Sonuçları bir dergide yayımlanan çalışmada, hamilelikte önerilen kilo alımına uyan ve uymayan şeklinde iki gruba ayrılan 905 anne ve çocuğu incelendi.

Hong Kong Çin Üniversitesi'nden araştırmacılar, 7 yaşına geldiklerinde, katılımcı annelerin çocuklarının kalp sağlığını değerlendirdi.

Gebelik öncesi kilo ve diğer birçok risk faktörüne bakan araştırmacılar, önerilen kiloyu alan annelerle kıyaslandığında, fazla kilo alan annelerin çocuklarının yüksek tansiyon, insülin direnci ve yüksek vücut kitle endeksi açısından daha fazla risk altında olduklarını ortaya koydu.

Çalışmada, anneleri önerilen kilonun altında alan çocukların ise, tansiyon ve diyabet riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

hong kong cin universitesi gebelik

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