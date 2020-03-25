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Çin'de yapılan otopsilerde, koronavirüsün akciğerde kalmaya devam ettiği belirtildi
Çinli araştırma gruplarının, hayatını kaybeden 29 koronavirüs (Covid-19) hastası üzerinde otopsi yaptığı ve virüsün ölümden sonra da akciğerde varlığını sürdürdüğü belirtildi.
Çin'de yapılan otopsilerde, koronavirüsün akciğerde kalmaya devam ettiği belirtildi
25 Mart 2020 12:31 - DHA
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Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Peking Üniversitesi Birinci Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı Wang Guiqiang başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Çinli araştırma gruplarının hayatını kaybeden 29 koronavirüs hastası üzerinde otopsi yaptığını, virüsün ölümden sonra da akciğerde varlığını sürdürdüğünü ve bağışıklık sistemine zarar verdiğini ifade etti.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE CİDDİ HASAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Guiqiang aynı zamanda, yapılan otopsilerin hastaların bağışıklık sisteminde ciddi hasar olduğunu ortaya çıkardığını ve bunun da hastaların ölümünde 'çok önemli bir etken' olabileceğini belirtti. Guiqiang, enfeksiyonun, akciğerlerde sadece ciddi patolojik değişikliklere neden olmadığını ve aynı zamanda küçük bronş tüplerinde salgılara neden olduğunu bunun da oksijenin bağlanmasını zorlaştırdığını açıkladı.

"DİĞER ORGANLARDA DA FARKLI DERECELERDE HASAR GÖRÜLDÜ"

Bulaşıcı hastalık uzmanı Guiqiang'a göre, hastanın solunum yolunu açık tutmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek klinik olarak önem oluşturuyor. Uzman ayrıca eş zamanla enfeksiyonların, hastanın durumunun ağırlaşmasının ve hatta ölümünün önemli nedenleri arasında olduğunu belirterek, hasar görmüş bağışıklık sistemi nedeniyle hastaların bakteriyel ve fungal (mantarla ilgili) enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geleceğini ve hali hazırda ağır durumda olan hastalarda bunun gözlemlendiğini açıkladı. Ayrıca Guiqiang, kalp, karaciğer ve böbreklerin de farklı derecelerde zarar gördüğü tespit edildiğini belirtti

Anahtar Kelimeler:

bagisiklik sistemi koronavirus akciger

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