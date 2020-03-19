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Çin'deki deneyimler kitap haline geldi: Covid-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı
Çin'deki bir grup bilim insanı bir taraftan hastaların hayatlarını kurtarırken, diğer taraftan paha biçilmez deneyimlerini dünyanın dört bir yanındaki sağlık meslektaşları ile paylaştılar
Çin'deki deneyimler kitap haline geldi: Covid-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı
19 Mart 2020 13:50 -
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Bilinmeyen bir virüsle karşılaşıldığında, paylaşma ve işbirliği en iyi çözümdür.

Bu el kitabının yayınlanması, sağlık çalışanlarımızın son iki ay içerisinde gösterdikleri cesaret ve bilgelik sayesinde mümkün olabilmiştir.

Bir taraftan hastaların hayatlarını kurtarırken, diğer taraftan paha biçilmez deneyimlerini dünyanın dört bir yanındaki sağlık meslektaşları ile paylaşarak bu el kitabına katkıda bulunan herkese teşekkürler.

Bize ilham veren motive edici deneyimlerini paylaşan Çin'deki sağlık meslektaşlarına verdikleri destek için teşekkürler.

Bu programı başlattığı için Jack Ma Vakfı' na ve de salgınla verilen mücadeleye destek olmak adına bu el kitabını mümkün kılan teknik desteği sağlayan AliHealth' e teşekkürler.

Bu el kitabı herkese ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, sınırlı sürede hazırlanmış olması nedeniyle, bazı hatalar ve kusurlar söz konusu olabilir. İlgili olarak görüş ve önerilerinizi bekliyoruz!

Prof. Tingbo LIANG
COVID-19’in Önleme ve Tedavi El Kitabı Baş Editörü

Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi

KİTABI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

(Medimagazin'in Notu: Bu kitabı Türkçeye çevirerek sosyal medyadan bir araya gelen isimsiz kahramanlara teşekkür ederiz)

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 onleme ve tedavi el kitabi

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