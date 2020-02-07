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Çin'deki toplu taşımalara karantina alanları yapılacak
Çin Ulaştırma Bakanlığı, Bahar Bayramı (Çuncie) seyahat yoğunluğu boyunca toplu ulaşım araçlarına yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadele kapsamında karantina alanları kurulacağını açıkladı
Çin'deki toplu taşımalara karantina alanları yapılacak
07 Şubat 2020 - AA
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PEKİN- Çin basınındaki haberlere göre, Bakanlık Yetkilisi Say Tüencie, toplu ulaşımda yolcuların sayısını kontrol etmek, temizliği ve sterilizasyonu güçlendirmek amacıyla araçlarda acil durumlarda kullanılmak üzere karantina alanı kurulacak.

Ani ateş ve hastalığın diğer şüpheli belirtilerini gösteren yolcular, seyahat boyunca bu karantina alanlarında tutulacak ve ivedilikle sağlık taramasının bulunduğu duraklara yönlendirilecek.

Ülkede, 25 Ocak'ta başlayan geleneksel Bahar Bayramı kapsamında 31 Ocak'a kadar tatil ilan edilmişti.

Ancak Vuhan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ilk önce 2 Şubat'a kadar uzatılan tatil, daha sonra belirli meslek grupları dışındaki sektörler için 9 Şubat'a kadar tekrar uzatılmıştı.

Seyahat sayısı yüzde 70 azaldı

Yılın en çok yolculuk yapılan bu döneminde 400 milyon seyahatin yapılacağı tahmin ediliyor.

Salgından önce seyahat rakamının 3 milyar olacağı öngörülmüştü. 

Salgın nedeniyle bu yılki Bahar Bayramı seyahatleri, geçen yıla göre yüzde 70 azaldı. 

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 637'ye çıktığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 4 bin 821'inin durumu ağır olmak üzere, 31 bin 161'i bulduğu kaydedilmişti. 

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

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