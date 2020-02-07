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Çin'deki Türklerden 'Haydi Vuhan' mesajı
Çin’de yaşayan Türkler, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı çektikleri video ile Çin halkına destek mesajı verdi
Çin'deki Türklerden 'Haydi Vuhan' mesajı
07 Şubat 2020 - AA
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PEKİN - Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği aracılığıyla, Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen başta olmak üzere Çin’de yaşayan Türkler, çektikleri video ile ülke halkına desteklerini gösterdi. 

Söz konusu videoda, ülkede salgının başlamasından bu yana Çinlilerin salgınla mücadeleye karşı birbirlerini motive etmek için kullandıkları "Congguo Ciayou" (Haydi Çin) ve "Vuhan Ciayou" (Haydi Vuhan) sloganları ile "Türk halkı, Çin halkını destekliyor” anlamında Çince ifadeler yer aldı.

Pekin Büyükelçiliğinin, Çin’in sosyal paylaşım platformları WeChat ve Veybo’daki hesaplarından paylaşılan video, Çin halkının beğenisini topladı. 

Paylaşımın altına, Çinli internet kullanıcılarından teşekkür mesajları yağarken "Teşekkürler Türk arkadaşlar, Çin-Türkiye dostluğu çok yaşa." gibi yorumlar yapıldı. 

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 637’ye çıkmış, virüs teşhisi konulan kişi sayısı ise 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere, 31 bin 161’i bulmuştu.

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Anahtar Kelimeler:

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