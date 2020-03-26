Çin'den, 44 kolilik koronavirüs yardımı

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisinde kullanılmak üzere medikal malzemelerden oluşan kargoyu uçakla Türkiye'ye getirdi.
Çin Başkonsolos Sözcülüğünün Twitter hesabından, kargo uçağıyla İstanbul'a ulaştırılan medikal yardımlarla ilgili paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti." ifadeleri kullanıldı.
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