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Çin'den getirilecek Türkler hangi hastanede gözlem altında tutulacak?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca Çin'den getirilecek Türk vatandaşlarının, 'Kullanılmayan bir hastanede' gözlem altında olacaklarını söyledi
Çin'den getirilecek Türkler hangi hastanede gözlem altında tutulacak?
31 Ocak 2020 - AA
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ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, Çin'den getirilecek olan Türk vatandaşlarının şehir hastanesi yerine kapatılan bir hastaneye mi alınacaklarını sorması üzerine Koca, ilgili hastanenin belli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı: Türkiye'de kesin olarak yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı

Koca, günler öncesinden bütün hazırlıkların yapıldığını vurgulayarak, "Özellikle hastanenin gündem olmaması ve oraya da bir yoğunlaşmanın olmasını istemediğimizden söylemedik. Ama yarın hastanenin hangisi olacağını göreceksiniz. Dolayısıyla yarın söylemiş oluruz ama boşaltılan, kullanılmayan, hastane alt yapısı olarak hiçbir eksiği olmayan bir hastanemiz olduğunu, bu anlamda yeterli olduğunu ve tüm tedbirlerin Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alındığını ifade etmek istiyorum." yanıtını verdi.

"Termal kamera ve benzeri tedbirleri DSÖ şimdi öneriyor, biz 20 gün önce başlamıştık"

Termal tarama yönteminde virüsün kuluçka döneminin başında olması halinde de hastalığın tespit edilip edilmediğinin ve başka bir yöntemin olup olmadığının sorulması üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Başka bir yöntemi dünyada da yok. Bu tedbirleri Bilim Kurulumuz ile sık sık bir araya gelerek, bu konuyu gündeme alıyoruz. Bilim Kurulu alınması gereken tedbirleri bize söylüyor. Biz de bunu uyguluyoruz. Bunda sorun yok. Dünyada da bu anlamda uygulanan yaklaşımları zaten anlık takip ediyoruz. Bu anlamda, dünyada uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir yaklaşım tarzı olmadığı gibi biz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye için bu tedbirlerin alınmasını önermediği bir dönemde, yani 20 gün önce bu tedbirleri yine Bilim Kurulumuzun hassasiyetle yaklaşmasıyla Bakanlık olarak da hassasiyetle yaklaşmamızla uygulamaya başladık. Birçok ülkenin termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye, karantina odalarında takip dahil olmak üzere ve numuneleri erken dönemde alıp, hemen sonuçlarını ortaya çıkarmak anlamında uygulanmadığı bir dönemde, biz bu tedbirleri almaya başladık. Dolayısıyla dünyada termal kamera ve benzeri bu tedbirleri DSÖ şimdi öneriyor, biz 20 gün önce başlamıştık."

"Zannediyorum 8-10 saatte sonuç çıkacak"

Bakan Koca, özellikle Çin'den gelen veya Çin'den gelen biriyle temas halinde ateş olması gerekmeksizin en ufak halsizlik, karın ağrısı, ishal dahil bir yakınma da kişilerin gözetim altına alındığını vurgulayarak, "O nedenle 70 vaka olduğunu söylüyorum. Gözetim altına alarak bu takibi yaptık. Bunu nasıl uyguladık? Yine Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu tedbirleri bir rehber haline getirdik, dünyada birçok ülkede uygulanmadığı halde. Erken dönemde, bu rehberle hastalığın tanısı, tedavisi ve devamındaki yaklaşımı belirtmek, bu çerçeveyi net ifade etmek üzere herkese bir kılavuz olması anlamında bütün sağlık kuruluşlarımıza bildirdik. Dolayısıyla bu anlamda eksik değil fazla yapılan yaklaşım olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Yeni koronavirüs (2019-nCov) hakkında sık sorulan sorular ve cevapları

Bir gazetecinin, "Dün gece saatlerinde 6 yaşındaki Çinli bir çocuğun, ailesi tarafından Bakırköy Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği, ilk tedavinin ardından evine gönderildiği, ardından şikayetlerin devam etmesi üzerine başka bir hastaneye götürüldüğü iddiası var. Bu hastanede de Koronavirüs tanısı konduğu iddiaları bulunuyor. Bu bilgi doğru mudur?" şeklindeki sorusu üzerine Koca, vakanın gelişine ilişkin bilginin doğru olduğunu aktardı.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Birtakım belirtilerle gelen bir hasta. Numuneleri alınıp laboratuvara gönderildi. Şu an daha bu anlamda sonucun çıkmadığını, önümüzdeki zannediyorum 8-10 saatte sonucun çıkabileceğini, fakat doktor arkadaşların klinik olarak, ilk bulgu olarak mevsimsel grip olarak düşündüğünü belirtmek istiyorum. Sonucu bekliyoruz. Sonuç çıkmadığı için bu dönemde gözetim altında tutulduğunu ama hastanın kliniğinin ciddi olmadığını, solunum sıkıntısının bulunmadığını, yüksek ateşli tablonun sürmediğini, klinik tablonun giderek daha da ağırlaşmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim.

Bu dönemde özellikle klinik olarak takibin de önemli olduğunu, hastalığın zatürre ve solunum yetmezliği ile giderek hızla ilerleme gösterebildiğini, bu klinik takibin de özellikle yakın takiple önemle, hassasiyetle takip edildiğinden emin olalım. Şu anda bu tablonun ağır ve daha da kötüleyen bir tablo olmadığını, mevsimsel grip tablosu olarak, klinik olarak görüldüğünü de ifade etmek istiyorum. Sonuç çıktığında da biz zaten şeffaf bir şekilde açıklamaları yapmış olacağız." 

Bu süreçte söz konusu vakanın izole altında olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Koca, hastanın gözetim altında tutulacağını bildirdi. 

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus fahrettin koca bilim kurulu

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