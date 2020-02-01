Çin'den getirilen Türklerin karantina altında tutulacakları hastane belli oldu

Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle Vuhan şehrindeki Türk vatandaşları, Türkiye'den gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kargo uçağı ile tahliye edilmeye başlandı. Uçağa binerken kontrol edilen hiçbir vatandaşta Corona virüsü belirtisi olmadığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.

14 gün karantina altına alınacaklar

34 Türk vatandaşı ile 7 Azeri, 7 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşını Türkiye’ye getirecek. Türkiye’ye geldikten sonra Ankara’da 14 gün karantinada tutulacak Türk vatandaşlarının hangi hastanede tedavi göreveği merak konusuydu. O hastanenin ismi açıklandı. Vuhan'dan getirilen Türkler, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.