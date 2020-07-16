Çin'den kaçan Çinli virologtan dehşete düşüren itiraflar...

"Çin'in benim gibilere ne yaptığını biliyorum" dedi, Amerika'ya kaçmak zorunda kaldığını söyledi. Koronavirüs üzerine çalışan Hong Konglu Virolog Li-Meng Yan, Amerikan Fox kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dr. Yan, koronavirüs salgının ortaya çıktığı günlerde Hong Kong Halk Sağlığı Okulu'nda virolog olarak görev yapıyordu. Salgın hastalıkları araştırma ekibinde yer alan doktor, virüsün ilk görüldüğü aralık ayında Wuhan'a giden ilk ekipteydi. Dr. Yan, virüsün insandan insana bulaştığını gösteren bulgulara ilk ulaşanlardandı. Ancak bilim insanı bu bilgiyi saklamak zorunda kaldığını açıkladı. Doktora göre Çin Komünist Partisi yetkilileri ve kendi amirleri, bu bilginin saklanmasını istedi.

Virolog, Çin hükümetinin Hong Kong Üniversitesi’ndeki çalışmalarını engellediğini savundu. Dışarıdan gelen uzmanların araştırma yapmasına da izin verilmediğini söyledi.

Hong Konglu doktorun açıklamaları Amerika'da büyük yankı uyandırdı. Ama Çin'e yönelik suçlamalar bununla sınırlı kalmadı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bir kez daha Çin'i virüsle ilgili bilgileri dünyayla paylaşmamakla suçladı.

BBC'ye göre Pompeo, "Bu nedenle 100 bini aşkın Amerikalı öldü ve küresel ekonomi trilyonlarca dolar kayba uğradı" dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bağımsız soruşturmasını, "tamamen aklama soruşturması" olarak yorumladı.