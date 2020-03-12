Çin'den şaşırtıcı haberler: Vaka sayısında ciddi düşüşler var

Çin'de ortaya çıkan ve hala tedavisi bulunamayan yeni tip coronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Salgın ABD ve Avrupa'yı ele geçirmeye başlamışken virüsün ana kıtası Çin'den her gün daha umutlandıran haberler gelmeye başladı.

HUBEİ'DE AYLAR SONRA EN DÜŞÜK VAKA SAYISI

Aylardır karantinada olan corona virüs pandemisinin merkez üssü Hubei, aylar sonra ilk kez en az sayıda yeni vaka bildirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün yaptığı açıklamada Çin anakarasında yalnızca 15 yeni vaka olduğunu bildirdi.

Veriler Çin'den bu hafta boyunca gelen yeni vaka sayılarının ciddi bir şekilde düştüğünü gözler önüne seriyor.

Bu vakaların altısı denizaşırı ülkelerden gelen hastalar yani Çin'de lokal olarak bulaşmadı.

Koronavirüs pandemisinin Aralık ayında başladığı Hubei eyaleti, dün yalnızca sekiz yeni vaka bildirdi.

Bu salgın başladığından bu yana Hubei'den rapor edilen en düşük vaka sayısı.

Bundan sadece bir veya iki ay önce günde yaklaşık 2 bin yeni vaka bildirildiği göz önüne alındığında, Çin anakarasından gelen günlük yeni vaka sayılarındaki düşüş çarpıcı bir detay...

Çin'den bildirilen son veriler 80 bin 793 vaka ve 3 bin 169 ölüm. Toplam vaka sayısında 62 bin 793'ü iyileşti ve hastanelerden taburcu edildi.

CORONA VİRÜS HASTANELERİ HEPSİ KAPATILIYOR

Pekin hükümetinin virüs salgınını durdurmak adına en önemli hamlelerinden biri hızla inşa edilen sağlık merkezleri ve hastanelerdi.

Wuhan'da sergi merkezleri spor salonları birer hastaneye dönüştürüldü. Çin Wuhan'daki geçici corona virüsle mücadele hastanelerini kapatma kararı aldı.

Hükümet kaynaklı yayın grubu Paper'ın haberine göre; Pekin yönetimi virüsün sıfır noktası Wuhan'daki geçici hastaneleri kapatma kararı aldı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bini geçti. Dünya genelinde enfekte olan insanların sayısı da 113 binin üzerinde...

HUBEİ'DE ULAŞIM KISITLAMASI KOLAYLAŞTIRILACAK

Çin'den yapılan bir açıklamada ise, aylardır karantinada olan Hubei eyaletinde ulaşım kısıtlamasının hafifletileceği oldu.

İNSAN ÜSTÜ ÇABA GÖSTERİLMİŞTİ

Çin virüsün yayılmaya başlaması ile birlikte hızla ve oldukça kısa sürede boş binaları, sergi ve spor salonlarını hastaneye dönüştürmüş ya da sıfırdan yeni hastaneler inşa etmek için insan üstü bir çaba göstermişti.

Çin'in bu kararının ardında artık yavaşlamaya başlayan yeni vaka sayısı olabileceği ifade ediliyor.

BATI KIVRANIRKEN ÇİN'DE UMUT DOĞDU

Çin anakarasında yeni vaka sayısı hızı düşüyor.

Ancak virüs batıda hız kesmiyor. ABD ve Avrupa'ya yayılan virüs İran ve İtalya'da büyük yaralar açtı.

AYLAR SONRA İLK KEZ WUHAN'DA

Çin devlet başkanı Xi Jinping corona virüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan'a aylar sonra ziyaret gerçekleştirdi.

Xi'nin bu ziyaretinin salgınla mücadeleye büyük bir güven göstergesi olduğu belirtildi.

7 BİN İŞÇİ 10 GÜNDE İNŞA ETTİ

Huoshenshan Hastanesi, yeni koronavirüsü salgınının başladığı yer olan Wuhan'da 24 saat çalışan inşaat ekipleri tarafından inşa edildi ve kapılarını açtı.

Wuhan tedavi merkezleri, Çinli liderlerin bu yeni salgına hastane inşa ederek yanıt verdiklerini belirtiyor. İnşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor. 2003 yılında şiddetli akut solunum sendromu (SARS) yayıldığında, Pekin'de hastalar için bir hafta içinde bir tesis inşa edilmişti.

Coronavirüsü için özel olarak sadece 10 günde sıfırdan inşa edilen Huoshenshan Hastanesi'ne sabah 10 sularında ilk hasta nakilleri yapılmaya başlandı. Hastaların kimlikleri ve durumları ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

SARS'TA DA GÖREV YAPAN ÖZEL EKİPLER GÖNDERİLDİ

Çin resmi haber ajansı Xinhua, iktidarda olan Komünist Parti askeri kanadının, hastaneye bin 400 doktor, hemşire ve tıbbi personel gönderdiğini duyurdu. Çin hükümeti gönderilen bu sağlık ekiplerinin çocuğunun SARS salgınında da görev yaptıklarını açıkladı.

Çinli yetkililer, virüsü durdurabilmek için otoyolları, her türlü ulaşım aracını durdurdu. 50 milyon Çinli karantinada dünyadan izole olmuş durumda.

7 BİN İŞÇİ ÇALIŞTI

Huoshenshan Hastanesi'nin inşasında 7 bin işçi çalıştı. Çin devlet televizyonu çalışan maskeli, kasklı ve özel kıyafetli işçilerin çalışırken görüntülerini yayınladı.

İki katlı 600.000 metrekarelik hastanenin yarısı izolasyon koğuşu olarak belirlenmiş durumda. Binada 30 yoğun bakım ünitesi de var. Bina doktorların dışarıdaki uzmanlarla görüşmesi için özel bir sisteme sahip.

ÖZEL KOMANDO TİMİ ENTEGRE ETTİ

Özel sistem Wuhan Telekomünikasyon şirketi tarafından sağlandı ve 20 kişilik özel komando timi bu özel iletişim sistemini 12 saatten az bir sürede binaya entegre etti.

Binada özel havalandırma sistemleri ve hasta odalarını koridorlara bağlayan ve hastane personelinin odalara girmeden malzeme teslim etmesini sağlayan çift taraflı dolaplar bulunmakta.

ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİNDEN "TIBBİ ROBOT" BAĞIŞI

Şangay gazetesi The Paper'da yer verilen habere göre, Çinli bir şirketin hastaneye bağışladığı 'tıbbi robotlar' ilaç dağıtmak ve test örnekleri taşımak için kullanılacak.

Pekin'de 2003 yılında SARS için inşa edilen Xiaotangshan Hastanesi inşaat işçileri tarafından yenileniyor. Hükümet ise bu hastanenin yeni tip coronavirüsü vakalarında kullanılıp kullanılmayacağı bilgisini paylaşmadı.

Belediye başkanı, şehrin "hastaları tedavi etmede yetersiz kaldığını" ve koruyucu giysiler ve maskeler gibi tıbbi malzemelerde ciddi bir kıtlık olduğunu açıkladı.

Hubei eyaletindeki Huanggang şehrinde altı yetkilinin salgının ele alınmasında "kötü performans" sergilemeleri nedeniyle kovulduğu biliniyor.