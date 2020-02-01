Çin'den son anda gelmekten vazgeçen 6 kişinin uçağa binmeme nedeni belli oldu

Çin'in Vuhan kentinden getirilen kişi sayısına ilişkin Koca, "6 kişi kendi iradeleriyle gelmek istemediklerini ifade ettiler. Biz tüm Türk vatandaşlarımızı getirme yaklaşımında olmadık, daha çok talep eden vatandaşlarımızı getirmekten yana olduk. Gelmek istemeyenleri getirmek gibi bir durumumuz olamaz." değerlendirmesinde bulundu. Koca, bu kişilerin sonradan vazgeçtiğini, ancak sebeplerini bilmediklerini belirtmişti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye'ye gelmekten son anda vazgeçen 6 kişinin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Önen, "Biz bu vatandaşlarımızı havaalanına 200-300 kilometre uzaklıktaki evlerinden aldık getirdik. Ancak Türkiye'deki sosyal medya organlarında bu vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin paylaşıldığını görmüşler ve buna tepki gösterdiler, gelmekten vazgeçtiler. Takdir onların muhakkak. Kişisel bilgilerinin çıkmasıyla alakalı bir durum. Şu ana kadar Türkiye'de bir vakaya rastlanmadı. Çin'den gelen yolcularımızda da bir vaka yok. Her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.