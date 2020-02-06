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Çin'den tahliyeler devam ediyor: ABD 350 vatandaşını daha tahliye etti
Koronavirüs (2019- nCoV) nedeniyle Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen 350 ABD’li 2 ayrı uçakla ülkeden ayrıldı. Tahliye edilen kişiler 2 hafta boyunca karantina altında tutulacak
Çin'den tahliyeler devam ediyor: ABD 350 vatandaşını daha tahliye etti
06 Şubat 2020 - DHA
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Çin- Amerikalıları taşıyan uçaklar ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Fairfield bölgesindeki Travis Hava Kuvvetleri Üssü’ne iniş yaptı. Uçaklardan biri burada yakıt ikmali yaparak, San Diego’daki Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu Miramar’a yönlendirildi. Tahliye edilen kişilerin, 2 hafta boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Tahliye edilen kişileri taşıyan diğer uçakların da bugün, Teksas eyaletinde yer alan San Antonio şehrindeki Lackland Hava Kuvvetleri Üssü’ne ve Nebraska eyaletinde yer alan Omaha şehrindeki Eppley Havaalanına iniş yapacağı bildirildi.

Geçen hafta Vuhan’dan tahliye edilen yaklaşık 200 kişinin hâlihazırda karantinada olduğu ve ABD’de virüs taşıyan kişi sayısının 12 olduğu duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:

abd karantina vuhan koronavirus

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