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Çin'in Hubey eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlatıldı
Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubey eyaletinde ortaya çıkan salgın hastalık nedeniyle bu eyalette yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını, Sağlık Bakanlığının gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi
Çin'in Hubey eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlatıldı
29 Ocak 2020 - AA
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ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlık ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin eyaletteki Türk vatandaşlarıyla düzenli temasta bulunduğu, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir." 

"Sağlık Bakanlığımız halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır"

Bakanlığın 27 Ocak'ta Çin'e yönelik seyahat uyarısında bulunduğu hatırlatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'de bulunanların ise başta Hubey eyaleti olmak üzere vakaların yoğun görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Çin makamları, Dünya Sağlık Örgütü, Bakanlığımız ve Çin'deki diplomatik temsilciliklerimizin açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunulmuştur."

Açıklamada, Türkiye'de teyitli yeni tip koronavirüs vakası bulunmadığı vurgulanarak, "Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu, 25 Ocak Cumartesi günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız, ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda, halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır." ifadesi kullanıldı.

 

Anahtar Kelimeler:

corona virus cin hubey tahliye wuhan 2019-ncov

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