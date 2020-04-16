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Çin'in Suriye'ye gönderdiği iki kolilik test kiti yardımı alay konusu oldu
Çin, korona virüs salgını nedeniyle Suriye'ye içinde test kitlerinin bulunduğu iki koli gönderirken söz konusu yardım sosyal medyada alay konusu oldu.
Çin'in Suriye'ye gönderdiği iki kolilik test kiti yardımı alay konusu oldu
16 Nisan 2020 13:48 - İHA
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Çin, yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele eden Suriye'ye yardım amacıyla 2 bin 16 Covid-19 test kitinin bulunduğu iki koli yardım gönderdi. Tespit kitlerini taşıyan uçak Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mekdad ve Çin'in Suriye Büyükelçisi Feng Biao tarafından törenle karşılandı. Büyükelçi Feng yaptığı açıklamada Suriye'ye Çin'den daha fazla yardım gönderileceğini belirterek, "Korona virüsü insanlık için bir düşman. Bu yüzden Suriye ve uluslararası toplumla birlikte çalışacağız. Bu salgınla yüzleşmek için iş birliği yapacağız ve bence iş birliğimizle bu salgın sonunda kazanacağız" dedi.

Çin'den gönderilen iki kolilik yardım sosyal medyada ise alay konusu oldu. Kullanıcılar, Çin'in gönderdiği iki koli yardım için tören düzenlenmesini eleştirdi.

Öte yandan, Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek toplam 33 Covid-19 vakası bulunduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

korona virusu suriye covid-19

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