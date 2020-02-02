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Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine götürüldü
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişi ve tahliye operasyonuna katılan askeri uçaktaki 20 personel, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edildi.
Çin'in Vuhan kentinden gelen uçakta bulunanlar Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine götürüldü
02 Şubat 2020 -
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ANKARA-32 saatlik tahliye operasyonunun ardından Etimesgut Askeri Havalimanına gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi askeri kargo uçağında bulunan 32'si Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan ve biri Arnavutluk vatandaşı 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personeli, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine 17 ambulansla götürüldü.

- 14 gün gözlem altında tutulacaklar

Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edilen 62 kişi, 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak ve 3 günde bir tetkikleri yapılacak.

Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.
 

Anahtar Kelimeler:

ankara 42 yolcu

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