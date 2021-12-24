Çin'in yeni vektör aşısı Convidecia: Şiddetli hastalığı yüzde 91 önlüyor

MEDİMAGAZİN-Lancet'te yayımlanan faz 3 sonuçları, Ad5-nCoV'nin güvenli olduğunu, deneme katılımcıları arasında herhangi bir aşıyla ilgili ciddi yan etki veya ölüm bildirilmediğini ve aşının güçlü bir antikor yanıtı oluşturduğunu gösteriyor.

CanSino Biologics, Inc. ve Beijing Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Ad5-nCoV, 2°C ile 8°C arasında saklanabilen tek doz viral vektör aşısı. Aşı, bu mevcut klinik araştırmanın yapıldığı Arjantin, Şili, Meksika ve Pakistan dahil olmak üzere 10 ülkede acil kullanım için onaylandı. Bu klinik araştırmaya da katılan Rusya'da acil kullanım onayı ise inceleniyor.

Çalışma baş yazarı Dr. Scott Halperin "Çalışmamız, bir doz Ad5-nCoV'nin ciddi hastalıklara karşı oldukça etkili olduğunu ve insanların ciddi şekilde hastalanmasını veya hastaneye kaldırılmasını engelleyerek COVID-19'un dünya çapında sağlık sistemlerine getirdiği muazzam yükü hafifletmeye potansiyel olarak yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Aşı, bir enjeksiyondan sonra ciddi hastalıklara karşı etkili olduğu için, özellikle iki dozluk birincil aşılama kursuyla insanlara ulaşmanın daha zor olabileceği düşük ve orta gelirli ülkelerde aşıya erişimin iyileştirilmesine yardımcı olabilir." diyor.

Hâlâ devam etmekte olan faz 3 çalışması, 22 Eylül 2020'de başladı ve 15 Ocak 2021'e kadar sürecek.

Araştırmacılar, plasebo grubundaki 10.590 katılımcıdan 105 pozitif COVID-19 vakası ve aşı grubundaki 10.660 katılımcıdan 45 pozitif COVID-19 vakası bildirerek, aşılamadan 28 gün sonra %57.5 etkinlik sağladı. Şiddetli hastalığa karşı etkinlik, aşılamadan 28 gün sonra %91.7 idi.