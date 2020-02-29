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Çinli 2 doktorun koronavirüs hastalarını iyileştirdikten sonraki dansları olay oldu!
2 Çinli doktor, koronavirüs hastalarının iyileşmesini kutlamak için Twitter'dan payşatıkları dansları paylaşım rekoru kırdı
Çinli 2 doktorun koronavirüs hastalarını iyileştirdikten sonraki dansları olay oldu!
29 Şubat 2020 -
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MEDİMAGAZİN-Koronavirüs tüm dünyada yayılırken, pandemi ilan edilmesi an meselesi olarak görülüyor. 

Diğer taraftan virüsün başlangıç noktası Çin'de Covid-19 bulaşı olmuş birkaç hastanın iyileşmesini kutlamak için bir hastanenin önünde dans eden iki doktorun yürek ısıtan bir videosu sosyal medyada viral hale geldi.

Video, iki doktorun 6 Covid-19 hastayı iyileştirdikten sonra kutlamak için bir hastanenin önünde bale dansı yaptığı görülüyor.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 bale

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