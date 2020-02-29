Çinli 2 doktorun koronavirüs hastalarını iyileştirdikten sonraki dansları olay oldu!

MEDİMAGAZİN-Koronavirüs tüm dünyada yayılırken, pandemi ilan edilmesi an meselesi olarak görülüyor.

Diğer taraftan virüsün başlangıç noktası Çin'de Covid-19 bulaşı olmuş birkaç hastanın iyileşmesini kutlamak için bir hastanenin önünde dans eden iki doktorun yürek ısıtan bir videosu sosyal medyada viral hale geldi.

Video, iki doktorun 6 Covid-19 hastayı iyileştirdikten sonra kutlamak için bir hastanenin önünde bale dansı yaptığı görülüyor.