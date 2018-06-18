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Çinli araştırmacılar yeni bir nörolojik hastalık geni buldular
Çinli araştırmacılar, nörolojik bozukluklara yol açabilen bir gen saptadılar
Çinli araştırmacılar yeni bir nörolojik hastalık geni buldular
18 Haziran 2018 - Çin Uluslararası Radyosu
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Primer ailesel beyin kireçlenmesi (PFBC) yaşlılarda sık rastlanan bir nörolojik hastalıktır. Yürümede ve konuşmada ortaya çıkan sorunları da içeren belirtileri vardır.
 
Fujian Tıp Üniversitesi'ne bağlı hastaneden, Çin Bilim Akademisi'ne bağlı Nörobilim Enstitüsü'nden ve Devlet Nörobilim Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, hastalığa yol açan ve 714 aminoasitten oluşan bir protein kodlayıcısı MYORG'u bulup tanımladılar.
 
Fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda bu genin resesif olduğu anlaşıldı; oysa şimdiye değin bilinen diğer PFBC genleri dominant karakterliydi.
 
Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları PFBC'ye yol açan ilk geni 2012'de bulmuşlardı. Yine de genetik faktörlerin yarıdan fazlası halen belirsizliğini sürdürüyor.
 
Yeni buluş Neuron dergisinde yayımlandı.
 
 

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norolojik hastalik fujian tip universitesi

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