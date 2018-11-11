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Çinli bilim insanları, yara izlerini yok eden jel geliştirdi
Çin’den bir grup bilim insanı ipek proteininden bir tür jel ürettiler. Üretilen jel iz bırakmadan yaraların dikilmesini sağlıyor
11 Kasım 2018 -
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Biomaterial Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, Çinli bilim insanları ipek proteinlerinden yararlanarak yaraların iz bırakmadan iyileşmesini sağlayan bir jel geliştirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre; bilim insanları çalışmalarında ipek liflerinde bulunan zamk gibi bir özü kullandı. İçerisindeki protein zincirlerini birbirine bağlamak için öze ultraviyole ışını ve fotobaşlatıcı uygulandı.

YAN ETKİSİ BULUNMUYOR

İşlemlerin sonucunda ise hücrelere iyice pekişebilen ve vücutta neredeyse hiçbir olumsuz reaksiyona yol açmayan bir jel elde edildi. Jelin kullanıldığı yerde ise yaralı doku yerine yeni bir deri dokusunun oluştuğu tespit edildi.

Antiseptik özellikli bu jel ayrıca bakterilerin deriye nüfuz etmesini önlerken daha yaranın daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor.

Anahtar Kelimeler:

yara izi

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