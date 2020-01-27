Çinli bilimciler virüsün kök hücresini ayrıştırmayı başardı

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin bir dairesi olan virüslü salgın hastalıkların kontrolüyle görevli Enstitü’nün Müdürü Xu Wenbo, bu adımın bir aşı oluşturman yolunda yaşamsal bir aşama anlamına geldiğini açıkladı.



Bu arada Güney Çin eyaleti Guangdong, virüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla harcanan çabalar bağlamında, tüm eyalet sakinlerinin evlerinin dışında bulundukları sırada maske takmalarını zorunlu kıldı.





Çin Uluslararası Radyosu